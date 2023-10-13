Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Dorong Peran Pemuda dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah di Riau

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |22:12 WIB
Relawan Ganjar Dorong Peran Pemuda dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah di Riau
Relawan Ganjar Pranowo di Riau (foto: dok ist)
A
A
A

RIAU - Sukarelawan Alumni Muda Universitas Sumatera Utara dan Universitas Riau (USU-Unri) atau Civitas Ganjar mengadakan seminar bertema potensi wisata daerah Riau.

Sukses digelar di Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, seminar ini merupakan perwujudan dari dukungan sukarelawan Ganjar terhadap pengembangan wisata daerah di Provinsi Riau.

Puluhan pemuda dan mahasiswa di Pekanbaru mendaftarkan diri dalam seminar ini. Sukarelawan Civitas juga menggandeng pegiat pengembangan wisata daerah Riau untuk mengisi materi seminar.

Koordinator Wilayah Civitas Riau, Wilman Syarif menyebut, peran pemuda sangat penting dalam mengembangkan potensi wisata di daerah. Mereka dinilai mampu mempromosikan wisata di daerahnya masing-masing.

"Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran kawan-kawan untuk mengenalkan tempat-tempat wisata yang banyak enggak diketahui oleh orang-orang umum," kata Wilman, Jumat (13/10/2023).

Wilman mengatakan, banyak wisata daerah di Riau yang tidak kalah keindahannya dibanding objek wisata nasional lainnya. Namun, saat ini wisata daerah tersebut masih kurang terekspos dan kurang berkembang.

"Salah satunya di Kampar, ada air terjun Pulo Simo. Itu sangat indah, akses di sana sebenarnya dekat dengan jalan lintas (Sumatera), tapi kebanyakan orang enggak tahu. Itu belum banyak yang mengekspos ke luar," contohnya.

