HOME NEWS JABAR

PKP Berdikari Bentuk Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Cirebon

Abdul Rohman , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |16:43 WIB
PKP Berdikari Bentuk Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Cirebon
A
A
A

CIREBON - Pusat Kerja dan Pengembangan Berdikari (PKP Berdikari) menggelar ekspose tim pemenangan Ganjar Pranowo menjadi Presiden periode 2024-2029 di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon.

Sultan Kacirebonan IX Pangeran Abdul Gani Natadiningrat, sekaligus sebagai pemimpin kebudayaan dan sosial kemasyarakatan di Cirebon menyambut baik kedatangan tim Pusat Kerja dan Pengembangan Berdikari (PKP Berdikari)

Dijelaskan Ketua umum PKP Berdikari Osmar Tanjung. Bahwa PKP Berdikari sebagai organisasi jangkar, yang akan mengorkestrasi beberapa organisasi masyarakat untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Ada beberapa organisasi masyarakat yang bergabung, selain itu beberapa tokoh masyarakat yang ada di Cirebon Raya, baik tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat siap all out untuk memenangkan Ganjar menjadi Presiden RI, "katanya. Jumat (13/10/2023)

Metode kerja pemenangan Ganjar secara umum, lanjut Osmar Tanjung. Target PKP Berdikari adalah untuk menyerap simpul-simpul suara hingga ke desa melalui tokoh-tokoh masyarakat, ulama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh kebudayaan yang ada di setiap daerah.

