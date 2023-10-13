Sultan dan Keraton Kacirebonan Siap Menangkan Ganjar Jadi Presiden

Sultan dan Keraton Kacirebonan siap menangkan Ganjar jadi presiden (Foto: MPI)

CIREBON - Sultan Keraton Kanoman Pangeran Abdul Gani menyambut baik tim PKP Berdikari serta mengajak masyarakat Cirebon untuk memenangkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden periode 2024-2029.

Pada kegiatan ekspose tim pemenangan Ganjar Pranowo, Pangeran Abdul Gani memberikan apresiasi visi misi Capres Ganjar Pranowo yang konsentrasi pada masyarakat menengah ke bawah. Terlebih lagi pada, ekonomi dan budaya.

"Keraton tentunya sangat mengapresiasi visi misi Ganjar pranowo yang fokus pada kebudayaan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, " katanya, Jumat (13/10/2023).

Dirinya juga berharap, jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden, berkomitmen untuk membangun kegiatan ekonomi mandiri bagi masyarakat, khususnya masyarakat Cirebon Jawa Barat.

"Harapan kami, ketika kandidat Presiden Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden, bisa menghidupkan ekonomi yang mandiri. Dan visi misi itu, kami harap menjadi program nasional," katanya.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Dibuat Terpukau Keterampilan Melinting Para Buruh Rokok

Selain itu juga, Sultan berpesan kepada tim pemenangan Ganjar, untuk lebih fokus bekerja menangkan Ganjar di setiap sudut Tanah Pasundan, apalagi tim sudah mendapatkan spirit dan semangat juang dari Sunan Gunung Jati.

"Tim pemenangan Ganjar, lebih fokus lagi bekerja untuk memenangkan Ganjar. Dan semoga Alam Semesta meridhoi kemenangan Ganjar di Tanah Pasundan dan tempat lainnya di Indonesia," katanya.