NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Oknum Polisi Ditangkap Curi Mobil di Mal, Begini Modusnya

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |16:34 WIB
Dua Oknum Polisi Ditangkap Curi Mobil di Mal, Begini Modusnya
Oknum polisi ditangkap curi mobil (Foto: dok istimewa/Okezone)
LAMPUNG - Polda Lampung mengungkap modus dua oknum anggota polisi yang melakukan pencurian mobil di parkiran Mall Boemi Kedaton (MBK) pada bulan Agustus 2023 lalu.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, sebelum beraksi, oknum polisi berinisial Bripda FW sempat menduplikat kunci mobil Honda Brio merah milik korban tersebut.

Umi menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, modus kedua pelaku melakukan aksinya dengan cara menduplikat kunci kontak mobil korban dan juga memasang GPS.

"Pelaku Bripda FW ini mengenal adik korban bernama Adel. Jadi sekitar Juli 2023, Bripda FW pernah meminjam mobil korban melalui adiknya bernama Adel, lalu digandakan kunci kontaknya dan dipasang GPS agar oknum ini tahu pergerakan mobil tersebut," ujar Umi saat diwawancarai awak media di Mapolda Lampung, Jumat (13/10/2023).

Umi melanjutkan, kemudian pada Agustus 2023 Bripda FW mengajak Bripda CD untuk melakukan pencurian mobil Honda Brio bernomor polisi BE1682GG tersebut menggunakan kunci yang sudah diduplikat.

"Bripda FW ini bertugas sebagai eksekutor yang mengambil mobil tersebut, lalu besoknya diserahkan ke Bripda CD," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
