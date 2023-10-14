Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ganjar Pranowo Diyakini Jadi Figur Capres Idola Gen Z dan Generasi Milenial

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |02:08 WIB
Ganjar Pranowo Diyakini Jadi Figur Capres Idola Gen Z dan Generasi Milenial
Ganjarian Talk. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Praktisi komunikasi Diah Ayu Permatasari meyakini, Ganjar Pranowo merupakan figur calon presiden (capres) yang diidolakan oleh Gen Z dan generasi milenial. Penilaian iti diyakini setelah dirinya mengamati sosok capres yang ada.

"Jadi kalau saya melihat, saya berani mengklaim di sini untuk GenZ dan Generasi Milenial selama kita menemuka yang telat, (Ganjar) ini adalah presiden idola," tutur Diah dalam diskusi Ganjarian Talk bertajuk "Capres Idola Gen Z: Spil Hasil Survei, di Rumah Ganjar, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).

 BACA JUGA:

Ada sejumlah alasan yang mendasari penilaian Diah, yakni Ganjar dinilai figur yang berjiwa muda, ganteng, baik hingga keren. Karakter itu, dinilai Diah sangat dekat dan mudah diidolakan dengan Gen Z dan generasi milenial.

"Artinya ketika bicara tegas dan berwibawa memang anak-anak muda sekarang melihat wah keren, artis Korea juga terlihatnya mereka approince looksnya mereka juga keren," ucapnya.

Dengan karakter itu, Diah juga menilai gaua Ganjar sangat mudah berbaur dengan anak muda. "Activity-nya, kita bisa lihat pakai baju gayanya gaya baseball, ketemu anak muda juga gayanya bisa ke mana-mana," tutur Diah.

 BACA JUGA:

"Harusnya dengan kecairan anak muda, ini yang saya bilang tutup botol ketemu botolnya harusnya bisa menjadi satu," tambahnya.

Dengan kelebihan itu, Diah merasa, itu menjadi kesempatan besar untuk Ganjar meraih swing voters yang masih tinggi di sejumlah hasil papan survei. Ia pun mengibaratkan Ganjat dan pemuda seperti tutup botol bertemu botolnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement