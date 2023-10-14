Ganjar Pranowo Diyakini Jadi Figur Capres Idola Gen Z dan Generasi Milenial

JAKARTA - Praktisi komunikasi Diah Ayu Permatasari meyakini, Ganjar Pranowo merupakan figur calon presiden (capres) yang diidolakan oleh Gen Z dan generasi milenial. Penilaian iti diyakini setelah dirinya mengamati sosok capres yang ada.

"Jadi kalau saya melihat, saya berani mengklaim di sini untuk GenZ dan Generasi Milenial selama kita menemuka yang telat, (Ganjar) ini adalah presiden idola," tutur Diah dalam diskusi Ganjarian Talk bertajuk "Capres Idola Gen Z: Spil Hasil Survei, di Rumah Ganjar, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).

Ada sejumlah alasan yang mendasari penilaian Diah, yakni Ganjar dinilai figur yang berjiwa muda, ganteng, baik hingga keren. Karakter itu, dinilai Diah sangat dekat dan mudah diidolakan dengan Gen Z dan generasi milenial.

"Artinya ketika bicara tegas dan berwibawa memang anak-anak muda sekarang melihat wah keren, artis Korea juga terlihatnya mereka approince looksnya mereka juga keren," ucapnya.

Dengan karakter itu, Diah juga menilai gaua Ganjar sangat mudah berbaur dengan anak muda. "Activity-nya, kita bisa lihat pakai baju gayanya gaya baseball, ketemu anak muda juga gayanya bisa ke mana-mana," tutur Diah.

"Harusnya dengan kecairan anak muda, ini yang saya bilang tutup botol ketemu botolnya harusnya bisa menjadi satu," tambahnya.

Dengan kelebihan itu, Diah merasa, itu menjadi kesempatan besar untuk Ganjar meraih swing voters yang masih tinggi di sejumlah hasil papan survei. Ia pun mengibaratkan Ganjat dan pemuda seperti tutup botol bertemu botolnya.