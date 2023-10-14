Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Akan Bubarkan Hamas, Tentara Cadangan Dipersiapkan

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:24 WIB
Israel Akan Bubarkan Hamas, Tentara Cadangan Dipersiapkan
Israel akan membubarkan Hamas (Foto: Anadolu Agency)
GAZA - Letnan Kolonel (Letkol) Conricus mengatakan tentara cadangan Israel sedang dalam formasi di seluruh Jalur Gaza bersiap untuk operasi tahap berikutnya. Semua ini dilakukan dalam rangka untuk membubarkan Hamas.

“Tujuan kami sangat jelas, tahap akhir dari perang ini adalah kami akan membubarkanw Hamas dan kemampuan militernya, dan secara mendasar mengubah situasi sehingga Hamas tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menimbulkan kerugian pada warga sipil atau tentara Israel,” terangnya, dikutip BBC.

Dia berbicara tentang sebuah peristiwa di dekat perbatasan Lebanon yakni ketika Hizbullah menembakkan rudal anti-tank ke arah pasukan Israel.

“Pejuang Hizbullah menembakkan rudal anti-tank ke arah pasukan Israel, terjadi pertempuran singkat dan situasi akhirnya tenang,” katanya.

“Setelah itu Hizbullah mengirimkan drone ke Israel dan juga menembakkan rudal permukaan ke udara terhadap pesawat Israel,” tambahnya.

Ia mengatakan kedua upaya tersebut berhasil digagalkan namun situasi di perbatasan utara “masih sangat tegang”.

Sementara itu, juru bicara Angkatan Pertahanan Israel mengatakan ada hal-hal yang ingin dia klarifikasi dan tekankan serta perjelas.

