15 Jenderal TNI AD Bakal Purna Tugas, Ini Daftarnya

PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi dan promosi jabatan sebanyak 156 Perwira Tinggi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.

Mutasi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1127/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Adapun 156 Perwira Tinggi TNI yang dimuttasi dan promosi jabatan terdiri dari 75 Pati TNI AD, 36 Pati TNI AL dan 45 Pati TNI AU. Dan dari 75 Pati TNI AD yang dimutasi, sebanyak 15 Jenderal TNI AD akan pensiun. Berikut nama-nama Jenderal TNI AD yang akan purna tugas:

1. Mayjen TNI Dr.rer.pol. Rodon Pedrason, M.A.

2. Brigjen TNI Hari Santoso

3. Brigjen TNI Widjang Pranjoto

4. Mayjen TNI Suparjo

5. Brigjen TNI Wadi Prihana.

6. Brigjen TNI Nur Salam

7. Brigjen TNI Mochamad Asrofi

8. Brigjen TNI Mandrawan Suseno, S.Sos.

9. Brigjen TNI Supriyanto,

10. Brigjen TNI Ade Adrian, S.A.P., M.A.P.