Dua Misi ExtravaGanjar: Menangkan Ganjar dan Menangkan Kebijakan Ekonomi Kreatif

JAKARTA - Ketua Umum ExtravaGanjar Adi Adrian bicara dua misi organisasi pada Pemilu 2024. Musisi sekaligus keyboardist dari Kla Project itu memgungkaokan kedua misi itu, yakni menangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 dan memenangkan kebijakan ekonomi kreatif.

"Kami juga punya misi memenangkan kebijakan ekonomi kreatif. Jadi kami bukan sekadar memenangkan Mas Ganjar," kata Adi dalam diskusi Ganjarian Talk bertajuk "Capres Idola Gen Z: Spill Hasil Survei, di Rumah Ganjar, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).

Untuk meweujudkan misi kedua, kata Adi, pihaknya telah membuat Tim 8 yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan berkecimpung di dunia ekonomi kreatif.

"Kadi kami di Extravaganhar, kami punya tim 8 di mana tim 8 itu merumuskan bagaimana ekonomi kreatif yang baik untuk Indonesia. Nah di tim 8 itu ada profesor, ada pelaku industri, ada orang-orang yang sangat paham sekali tentang ekonomi kreatif," tuturnya.

Dari hasil kajian Tim 8, kata Adi, nanti akan diserahkan ke Ganjar untuk dijadikan sebagai dasar pembuat kebijakan ekonomi kreatif. Ia berjanji, keberadaan ExtravaGanjar akan berkontribusi untuk ekonomi kreatif.