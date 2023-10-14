Dirut bank bjb Yuddy Renaldi Raih Penghargaan Best Performance CEO 2023

YOGYAKARTA - Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi meraih penghargaan kategori Best Performance Chief Executive Officer (CEO) 2023 in Service Scope Expansion to Boost Income Growth Financial dalam ajang CEO Insight 2023 – 2024 In Conjuntion With CEO Achievement Awards 2023 yang diselenggarakan Warta Ekonomi dan CEO Business Forum Indonesia, di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Jumat (13/10/2023).

Penghargaan diterima dan diwakili oleh Senior Executive Vice President Bisnis bank bjb Beny Riswandi.

Yuddy meraih penghargaan karena dinilai oleh dewan juri telah mampu membawa bank bjb menjadi salah satu bank dengan pertumbuhan bisnis terbaik. Sekaligus juga mampu membawa berbagai perubahan layanan dan inovasi yang semakin memudahkan nasabah.

Dia juga dinilai sebagai pemimpin yang konsisten melakukan inovasi, adaptasi, dan pengembangan bisnis sehingga bank bjb tetap mampu tumbuh di tengah berbagai tantangan ekonomi.