Bantu Kesehatan Mustahik, BAZNAS Resmikan Klinik RSB di Sragen

JAKARTA-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama BAZNAS Sragen meresmikan Klinik Pratama Rawat Jalan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Sragen sebagai upaya memberikan layanan kesehatan gratis bagi para mustahik.

Peresmian yang diselenggarakan di Sragen, Kamis (12/10/2023), dihadiri oleh Ketua BAZNAS KH. Noor Achmad, , Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, serta Ketua BAZNAS Sragen Mustaqim. RSB Sragen merupakan hasil dari Kerjasama antara BAZNAS Bersama Pemerintah Kabupaten Sragen.

"Hadirnya RSB Sragen ini bertujuan untuk membantu dan melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Sragen yang kurang mampu (mustahik) agar mendapatkan pelayanan yang baik secara gratis," ujar Kiai Noor.

Menurutnya, Sragen termasuk daerah yang mendapat bantuan dari BAZNAS, ini sebagai salah satu bagian serta usaha mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting, seperti perintah dari Presiden RI. "Dengan diresmikannya Klinik Pratama Rawat Jalan Rumah Sehat BAZNAS Sragen ini, semoga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Sragen Mustaqim. berharap, dengan hadirnya RSB Sragen tersebut, masyarakat semakin memahami dan menyadari pentingnya menunaikan zakat yang ternyata memiliki banyak manfaat serta dampak positif bagi seluruh kalangan masyarakat. Selain membantu pelayanan Kesehatan secara gratis, RSB Sragen juga memiliki tujuan untuk memberikan manfaat lain bagi masyarakat, diantaranya pemberian vitamin, penyuluhan Kesehatan, pendampingan dan skrining Kesehatan.

Rumah Sehat BAZNAS Sragen akan membantu untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Sragen, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau status sosial. Hal ini sangat penting dan di perlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sragen. Selain peresmian RSB, dilakukan juga serangkaian acara di antaranya pentasharufan ZIS Hari Santri, serta Panen Raya Melon di UPZ Ponpes An Najah Kec.Gondang.

(Fitria Dwi Astuti )