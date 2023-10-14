Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bantu Kesehatan Mustahik, BAZNAS Resmikan Klinik RSB di Sragen

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |16:29 WIB
Bantu Kesehatan Mustahik, BAZNAS Resmikan Klinik RSB di Sragen
BAZNAS RI bersama BAZNAS Sragen resmikan Klinik Pratama Rawat Jalan Rumah Sehat BAZNAS (Foto: Dok BAZNAS)
A
A
A

JAKARTA-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama BAZNAS Sragen meresmikan Klinik Pratama Rawat Jalan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Sragen sebagai upaya memberikan layanan kesehatan gratis bagi para mustahik.

Peresmian yang diselenggarakan di Sragen, Kamis (12/10/2023), dihadiri oleh Ketua BAZNAS  KH. Noor Achmad, , Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, serta Ketua BAZNAS Sragen Mustaqim. RSB Sragen merupakan hasil dari Kerjasama antara BAZNAS Bersama Pemerintah Kabupaten Sragen.

"Hadirnya RSB Sragen ini bertujuan untuk membantu dan melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Sragen yang kurang mampu (mustahik) agar mendapatkan pelayanan yang baik secara gratis," ujar Kiai Noor.

Menurutnya, Sragen termasuk daerah yang mendapat bantuan dari BAZNAS, ini sebagai salah satu bagian serta usaha mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting, seperti perintah dari Presiden RI. "Dengan diresmikannya Klinik Pratama Rawat Jalan Rumah Sehat BAZNAS Sragen ini, semoga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Sragen Mustaqim. berharap, dengan hadirnya RSB Sragen tersebut, masyarakat semakin memahami dan menyadari pentingnya menunaikan zakat yang ternyata memiliki banyak manfaat serta dampak positif bagi seluruh kalangan masyarakat. Selain membantu pelayanan Kesehatan secara gratis, RSB Sragen juga memiliki tujuan untuk memberikan manfaat lain bagi masyarakat, diantaranya pemberian vitamin, penyuluhan Kesehatan, pendampingan dan skrining Kesehatan.

Rumah Sehat BAZNAS Sragen akan membantu untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Sragen, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau status sosial. Hal ini sangat penting dan di perlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sragen. Selain peresmian RSB, dilakukan juga serangkaian acara di antaranya pentasharufan ZIS Hari Santri, serta Panen Raya Melon di UPZ Ponpes An Najah Kec.Gondang.

(Fitria Dwi Astuti )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172760//superbrands-Uqju_large.jpg
Superbrands Kembali Beri Penghargaan 58 Merek, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172757//wapimred_okezone_bernadheta_butet_dhaniar_ginting-iIGp_large.jpg
Okezone dan iNews Raih Penghargaan Superbrands Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170587//pemerintah-03wy_large.jpg
Kelola Potensi Zakat Ratusan Triliun, Kemenag: Calon Anggota Baznas Tidak Bermasalah Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167107//daily_buzz-IWBd_large.jpeg
Presiden Prabowo Blak-blakan Lawan Mafia Demo, Siapa? Tonton di The Daily Buzz Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166678//kreasi_anak-ReDC_large.jpg
Kreasi Anak untuk Negeri dan Meet & Greet KIKO, Ajak Anak-Anak Berimajinasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement