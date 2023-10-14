Hendak Bekerja, Kuli Bangunan Ini Temukan Bayi Terbungkus Kain di Pinggir Sungai

MALANG - Warga di Desa Sumbermanjing Kulon, Pagak, Kabupaten Malang dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi di pinggir sungai. Bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan pada aliran sungai RT 23 RW 6 Dusun Krajan, Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, pada Sabtu pagi (14/10/2023).

Kapolsek Pagak, AKP Supriyono menuturkan, bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan oleh seorang tukang bangunan bernama Ismadi (46) warga Dusun Krajan RT 22 RW 6 Desa Sumbermanjing Kulon, yang hendak bekerja. Saat itu ia melintasi jalan di sekitar aliran Sungai Puloseloko sekitar pukul 07.00 WIB.

"Tiba-tiba pelapor mendengar ada suara bayi menangis kemudian pelapor berusaha mencari asal suara tersebut," ucap Supriyono, dikonfirmasi pada Sabtu siang (14/10/2023).

Kemudian ia menemukan sesosok bayi berjenis kelamin perempuan tergeletak di tepian sungai. Bayi malang itu ditemukan tanpa pakaian dan hanya terbungkus kain kresek warna hitam.