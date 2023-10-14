Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ribuan Buruh Serukan Dukungan untuk Ganjar Pranowo Jadi Presiden

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |18:52 WIB
Ribuan Buruh Serukan Dukungan untuk Ganjar Pranowo Jadi Presiden
Buruh dukung Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

SUBANG - Pemandangan luar biasa terjadi saat lebih dari dua ribu buruh mengenakan kaus bergambar wajah Ganjar Pranowo yang berprinsip 'Tuanku ya Rakyat' saat bekerja di PT. Pan Pacific Nesia (PPN), Subang, Jawa Barat.

Ketua Umum Ganjaran Buruh Berjuang (GBB), Lukman Hakim menjelaskan pemakaian kaus itu sebagai bentuk dukungan dari para buruh di PT. Pan Pacific Nesia kepada Ganjar agar menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029.

Kegiatan ini adalah bagian dari 'GBB goes to pabrik' yang bertujuan untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

"Agenda 'GBB goes to pabrik' kali ini mengunjugi buruh PT. Pan Pacific Nesia, ada 2.300 yang ikut terlibat, mereka bekerja menggunakan kaus Ganjar Pranowo, 'Tuanku ya rakyat'. Ini adalah simbolisasi politik bahwa mereka sudah menentukan pilihan dan akan memenangkan Pak Ganjar di 2024," kata Lukman, Sabtu (14/10/2023).

Lukman menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan kolaborasi antara pekerja, perusahaan, dan serikat pekerja di sini. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan dari perusahaan, manajemen, serikat pekerja, dan buruh.

"Dan kami ingin menjadi portofolio, ini pembentukan komisi nasional hubungan industrial, sebagai solusi untuk problem atau konflik hubungan industrial untuk penguatan industri nasional dan peningkatan peningkatan kesejahteraan buruh," kata dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GBB Kelik Ismunanto menambahkan, GBB akan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya para buruh, keluarga buruh, baik buruh formal maupun informal.

"Kami yakin, 'GBB goes to Pabrik, Ganjar go to istana'," ucapnya.

Ketua Dewan Pembina GBB, Ferry Indrianto menuturkan pihaknya memfasilitasi buruh di sini untuk menyatakan dukungan mereka kepada Ganjar Pranowo sebagai pilihan presiden buruh Indonesia. GBB, sebagai epicentrum relawan buruh Ganjar yang berfokus kepada buruh formal dan informal.

Halaman:
1 2
      
