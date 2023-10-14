Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sejumlah Tokoh Masyarakat Bergabung, PKP Berdikari All Out Menangkan Ganjar

Abdul Rohman , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |06:11 WIB
Sejumlah Tokoh Masyarakat Bergabung, PKP Berdikari <i>All Out</i> Menangkan Ganjar
PKP Berdikari. (Foto: Abdul Rohman)
CIREBON - Ketua umum PKP Berdikari Osmar Tanjung. Bahwa Pusat Kerja dan Pengembangan Berdikari (PKP Berdikari) sebagai organisasi jangkar, yang akan mengorkestrasi beberapa organisasi masyarakat untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. 

"Ada beberapa organisasi masyarakat yang bergabung, selain itu beberapa tokoh masyarakat yang ada di Cirebon Raya, baik tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat siap all out untuk memenangkan Ganjar menjadi Presiden RI," katanya. Jumat (13/10/2023)

BACA JUGA:

PKP Berdikari Bentuk Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Cirebon 

PKP Berdikari menggelar ekspose tim pemenangan Ganjar Pranowo menjadi Presiden periode 2024-2029 di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon.

Sultan Kacirebonan IX Pangeran Abdul Gani Natadiningrat, sekaligus sebagai pemimpin kebudayaan dan sosial kemasyarakatan di Cirebon menyambut baik kedatangan tim PKP Berdikari.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
