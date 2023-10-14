Sejumlah Tokoh Masyarakat Bergabung, PKP Berdikari All Out Menangkan Ganjar

CIREBON - Ketua umum PKP Berdikari Osmar Tanjung. Bahwa Pusat Kerja dan Pengembangan Berdikari (PKP Berdikari) sebagai organisasi jangkar, yang akan mengorkestrasi beberapa organisasi masyarakat untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Ada beberapa organisasi masyarakat yang bergabung, selain itu beberapa tokoh masyarakat yang ada di Cirebon Raya, baik tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat siap all out untuk memenangkan Ganjar menjadi Presiden RI," katanya. Jumat (13/10/2023)

PKP Berdikari menggelar ekspose tim pemenangan Ganjar Pranowo menjadi Presiden periode 2024-2029 di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon.

Sultan Kacirebonan IX Pangeran Abdul Gani Natadiningrat, sekaligus sebagai pemimpin kebudayaan dan sosial kemasyarakatan di Cirebon menyambut baik kedatangan tim PKP Berdikari.

