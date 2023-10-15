Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gelar Senam Bersama, Relawan Pastikan Ganjar Pranowo Jadi Presiden Pilihan Buruh

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |06:48 WIB
Gelar Senam Bersama, Relawan Pastikan Ganjar Pranowo Jadi Presiden Pilihan Buruh
Senam bareng relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
TEGAL - Kelompok sukarelawan Ganjar Pranowo bernama Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) terus menyambangi para buruh secara langsung ke tempat mereka bekerja dalam program GBB Goes to Pabrik.

Pada kunjungannya ke salah satu pabrik konstruksi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu 14 Oktober 2023 pagi, para sukarelawan GBB mengadakan kegiatan senam ceria bersama ratusan pekerja dan keluarganya.

"Hari ini adalah rangkaian dari program GBB yaitu GBB goes to pabrik di mana kita ingin menyambangi dan mengunjungi perusahaan-perusahaan yang sudah terbentuk struktur pemenangan untuk Pak Ganjar Pranowo," kata Ketua Umum GBB, Lukman Hakim.

Sebelumnya, para sukarelawan GBB sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan para buruh dan pengelola perusahaan tersebut untuk membentuk struktur pemenangan Ganjar Pranowo menjadi Presiden pilihan buruh Indonesia.

Secara keseluruhan, Lukman menyebutkan jumlah perusahaan yang telah membentuk struktur pemenangan Ganjar Pranowo sampai saat ini mencapai 292 perusahaan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pembentukan struktur pemenangan itu diikuti dengan penyelenggaraan kegiatan di perusahaan-perusahaan tersebut. "Hari ini kita mengambil (bentuk) kegiatan senam sehat bersama buruh-buruh (pabrik) konstruksi di lingkungan PT Anugerah Beton Industri," katanya.

Penambahan jumlah struktur pemenangan di tingkat perusahaan-perusahaan itu diakui sebagai hasil komunikasi dan kolaborasi yang dilakukan para sukarelawan GBB ke perusahaan-perusahaan.

"Pencapaian terus terang saja kami merasakan antusiasme peningkatan dukungan buruh ke Pak Ganjar yang semakin meningkat. Kami sudah meningkatkan kolaborasi juga dengan perusahaan-perusahaan," ujar Lukman

