Ganjar Pranowo: Saya Senang Disambut Meriah oleh Karyawan Pabrik Kopi Kapal Api

SIDOARJO - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengaku senang dengan sambutan ribuan karyawan di pabrik kopi Api.

Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik kopi Kapal Api di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 14 Oktober 2023.

Ganjar Pranowo bersama Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo sempat berkeliling pabrik kopi Kapal Kapi.

"Banyak sekali karyawannya dan saya senang saya disambut dengan meriah oleh karyawan," kata dia.

Mantan Gubernur Jateng itu ingin berdiskusi bagaimana kemajuan produk dalam negeri. Selain itu, Ganjar Pranowo ingin menyerap aspirasi dari pabrik tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa hasil produksi kopi di pabrik kopi Kapal Api merupakan yang terbaik ketiga di dunia.

"Ini bahan lokal dan termasuk inovasinya kopinya juga yang sudah cair. Kita bangga. dan (ini terbaik) nomor tiga di dunia ya," kata dia.