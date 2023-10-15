Gelar Pelatihan Medsos, Relawan Ganjar Harap Nelayan Manfaatkan Peluang Pemasaran Ikan

SITUBONDO - Nelayan Pesisir Ganjar Jawa Timur mengadakan kegiatan pelatihan sosial media (medsos) kepada puluhan anak nelayan di Kerjan, Selomukti, Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Koordinator Nelayan Pesisir Jawa Timur Abdul Kahar mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas dasar minimnya pemuda di daerah Situbondo dalam memanfaatkan sosial media dalam menunjang kebutuhan hidup.

Apalagi sosial media saat ini, bisa dimanfaatkan sebagai sarana personal branding maupun pemasaran produk ikan hasiul tangkapan nelayah. Sehingga relawan Ganjar Pranowo itu mengadakan pelatihan tersebut dalam rangka mendukung optimalisasi pemasaran hasil tangkapan bagi para nelayan di Situbondo.

"Hari ini kita adakan pelatihan sosial Media Spesialis yang ditujukkan kepada pemuda anak nelayan yang bertujuan agar hasil tangkapan dari para nelayan di Kabupaten Situbondo bisa di ekspansi ke luar dan meningkatkan pendapatan nelayan," buka Abdul, Minggu (15/10/2023).

Dari pelatihan tersebut, Abdul berharap media sosial bisa dimanfaatkan secara maksimal bahkan hasil tangkapan dari para nelayan bisa di ekspor hingga ke mancanegara.

"Kita ingin pelatihan ini bisa berdampak dan hasil tangkapannya bisa dipasarkan hingga di ekspor," kata Abdul.

Sebab, Abdul menilai bahwa hasil tangkapan nelayan di Situbondo jumlahnya sangat melimpah. Dirinya menyayangkan apabila distribusi hasil tangkapannya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sekitaran pasar lokal di Jawa Timur.

"Karena hasil tangkapan nelayan di Situbondo ini jumlahnya cukup melimpah, tetapi minimnya akses informasi dan pemanfaatan sosial media sehingga distribusi hasil tangkapannya masih hanya di sekitaran pasar lokal di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya dan Malang," lanjut Abdul.