INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ada Ular Naga Besar di Balik Misteri Keraton Gunung Kawi

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |08:37 WIB
Lokasi Keraton Gunung Kawi (Foto: MPI)
Lokasi Keraton Gunung Kawi (Foto: MPI)
A
A
A

 

MALANG - Gunung Kawi di Kabupaten Malang menjadi salah satu objek wisata spiritual. Keberadaan wisata spiritual dengan sesajen yang diberikan membuat makhluk tak kasat mata kerap muncul.

Penelusuran metafisika di kawasan Gunung Kawi tepatnya di Keraton Gunung Kawi, memang aura tak kasat mata begitu terasa. Beberapa makhluk astral terlihat kendati tiba pada pagi hari, saat matahari masih menampakkan diri.

Tiba di area keraton, beberapa makhluk tak kasat mata menggunakan besaran pakaian beskap Jawa dan blangkon sudah menyambut. Mereka menggunakan pakaian berwarna hijau, tampak menyambut dan mempersilakan setiap pengunjung yang masuk kawasan.

Masuk di kawasan sekitar bangunan utama keraton, beberapa makhluk tak kasat mata berwujud perempuan, pria berbadan besar, harimau, hingga ular besar. Di bangunan sekitar batu nisan tiga makam yakni Eyang Broto, Eyang Djoyo, dan Eyang Hamid, penelusuran mata batin ada makhluk menyerupai pria dengan berpakaian jawa.

Setingkat naik ke sisi atas kawasan bangunan keraton, sesosok ular besar mengejutkan. Ular itu hanya terlihat bagian ekornya saja, dengan suara misteriusnya. Sedangkan bagian wajah hingga badannya tak terlihat, karena terlalu panjangnya.

Pemandu wisata kawasan Keraton Gunung Kawi, Jono menuturkan, bila di kawasan sini memang terdapat beberapa makhluk tak kasat mata. Hal ini diakui ia saat mengantarkan beberapa tamu yang sengaja ditampakkan makhluk tak kasat mata itu.

"Ada yang lihat ular naga panjang, memang ada, terus perempuan berpakaian Jawa, ada banyak di sini, sehari-hari dikasih makan, makanya banyak yang datang," ujar dia kepada MPI, Minggu (15/10/2023).

Makhluk-makhluk tak kasat mata itulah yang biasanya datang sendiri tergantung tujuan masing-masing orang. Sebab setiap orang datang ke sini tidak ada yang tahu tujuannya.

"Kalau di sini tu banyak (makhluk gaib) kan ada yang makani (memberi makan). Di sini orang itu macam-macam tujuannya, ada yang ghaib tujuannya, kadang salah sasaran," bebernya.

Halaman:
1 2
      
