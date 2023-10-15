Kunjungi Pabrik Pertama Kopi Kapal Api, Ganjar Kagum dengan Sejarahnya

Ganjar dan HT kunjungi pabrik kopi Kapal Api pertama di Indonesia/Foto: Hari Tambayong

SURABAYA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengunjungi pabrik pertama kopi Kapal Api milik PT Santos Jaya Abadi di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 14 Oktober 2023.

Dia pun kagum dengan sejarah dari PT Santos Jaya Abadi di bidang perkopian. Perusahaan itu, sambungnya, sudah berdiri tiga generasi dan berhasil merengkuh 60 persen pangsa pasar kopi di Indonesia.

"Ini sudah generasi ketiga dan menguasai kira-kira 60 persen market kopi dan sampai ke tingkat ekspor," jelas mantan Gubernur Jateng itu.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa hasil produksi kopi di pabrik kopi Kapal Api merupakan yang terbaik ketiga di dunia.

"Ini bahan lokal dan termasuk inovasinya kopinya juga yang sudah cair. Kita bangga. Dan (ini terbaik) nomor tiga di dunia ya," kata dia.

Menurut Ganjar, pabrik kopi Kapal Api memiliki potensi industri yang sangat hebat untuk bisa menguasai pasar kopi dunia.