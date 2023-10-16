Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peringatkan Israel, Biden: Menduduki Gaza Akan Menjadi Kesalahan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |13:58 WIB
Peringatkan Israel, Biden: Menduduki Gaza Akan Menjadi Kesalahan
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dia tidak mendukung pendudukan Israel dalam jangka panjang di Gaza, namun percaya bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) “masuk” dan “menghabisi para ekstremis”, merujuk pada kelompok Hamas, akan menjadi “persyaratan yang diperlukan” untuk menjamin keamanan Negara Zionis.

Biden berjanji untuk menyediakan “semua yang dibutuhkan” kepada Israel untuk menghancurkan kelompok Hamas di Gaza, namun tidak mengharapkan pasukan Amerika untuk mengambil bagian dalam operasi tempur apa pun.

“Saya rasa itu tidak perlu. Israel memiliki salah satu kekuatan tempur terbaik di negaranya. Saya jamin kami akan menyediakan semua yang mereka butuhkan,” kata Biden dalam wawancara dengan CBS 60 Minutes pada Minggu, (15/10/2023).

IDF mengatakan pada akhir pekan bahwa mereka sedang menyelesaikan persiapan untuk “operasi darat yang signifikan,” yang akan mencakup “serangan bersama dan terkoordinasi dari udara, laut dan darat” di Gaza.

AS menyatakan harapan bahwa “Israel akan melakukan segala daya mereka untuk menghindari pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah”. Namun, Biden bersikeras bahwa ada “perbedaan mendasar” antara warga sipil Israel yang dibunuh oleh militan Hamas dan warga Palestina yang tewas dalam serangan udara balasan.

“Israel sedang mengejar sekelompok orang yang terlibat dalam barbarisme yang sama pentingnya dengan Holocaust. Jadi saya pikir Israel harus meresponsnya. Mereka harus menyerang Hamas,” kata pemimpin AS tersebut, sambil menyatakan harapan bahwa “Israel akan melakukan segala daya mereka untuk menghindari pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah.”

Halaman:
1 2
      
