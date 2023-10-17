Umat Yahudi Paling Banyak Ada di Mana? Ternyata Ini Nama Negaranya

JAKARTA - Deretan umat Yahudi paling banyak ada di mana banyak tersebar diberbagai negara. Beberapa masyarakat pada wilayah tertentu menganut Yahudi dalam menjadikan agamanya sebagai mayoritas negara tersebut.

Lantas umat Yahudi paling banyak ada di mana? Dilansir dari Wisevoter populasi Yahudi di dunia adalah Israel, Amerika Serikat, Perancis, Kanada, Inggris, Argentina, Rusia, Australia, Jerman, dan Brazil.

Rinciannya Israel menempati urutan pertama dengan populasi Yahudi sebanyak 6.340.600, yang mewakili 43% dari total penduduk. Lalu Amerika Serikat berada di urutan kedua dengan 5.700.000 orang Yahudi, yang merupakan 39% dari populasi negara tersebut. Perancis memiliki populasi Yahudi sebesar 448.000, mewakili 3% dari jumlah penduduknya.

Berikut ini negara umat Yahudi paling banyak di dunia :

1. Israel

Negara Israel memang mayoritasnya masyarakat memeluk agama Yahudi. Populasi Yahudi sebanyak 6.340.600, yang mewakili 43% dari total penduduk.