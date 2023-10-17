Kisah Heroik Usman - Harun Lakukan Sabotase di Singapura Berbekal Perahu Kecil

JAKARTA - Aksi heroik Sersan Dua Korps Komando (KKO), yang saat ini bernama Korps Marinir TNI AL, Usman dan Kopral satu KKO Harun, wajib dikenang rakyat Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL).

Peristiwa bersejarah itu berawal ketika keduanya menyusup ke Singapura untuk menjalankan Operasi Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang digagas Presiden Soekarno. Hal itu tertulis di dalam buku 60 Tahun Pengabdian Korps Marinir.

Di bawah langit gelap dengan ombak yang tak terlalu besar, Usaman dan Harun meluncur dengan perahu karet. Sesekali terlihat tiga awak perahu karet tersebut terjun ke laut atau bergantungan di balik perahu hingga perahunya kelihatan seperti seonggok kayu yang terapung.

Ketiga awak perahu itu adalah anggota KKO AL yang sedang menyeberangi Selat Malaka melakukan penyusupan ke Singapura, untuk itu mereka harus berupaya keras agar lolos dari amatan patroli perairan Singapura.

Sasaran utama misi kali ini adalah melakukan sabotase di pusat kota Singapura dengan bekal bahan peledak seberat 12.5 kilogram. Mereka berniat akan meledakkan Gedung Mac Donald House di kawasan pusat keramaian kota.

Operasi itu merupakan rentetan dari aksi Dwikora yang dikumandangkan Presiden Soekarno 3 Mei 1964, yang menjalankan politik konfrontasi pemerintah Indonesia dengan negara Malaysia yang saat itu dianggap membahayakan kedaulatan Republik Indonesia.

Ternyata Dwikora mendapat sambutan luas dari masyarakat termasuk TNI terbukti dengan terkumpulnya 21 juta orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan. Dan untuk mendukung operasi ini KKO AL mengirimkan 300 anggotanya.