KA Argo Semeru dan Argo Wilis Anjlok, KAI Lakukan Rekayasa Pola Operasi

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini melakukan rekayasa pola operasi pasca anjloknya KA 17 Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir dan KA 6 Argo Wilis relasi Bandung–Surabaya Gubeng.

Diketahui, KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis ini anjlok di KM 520 + 4 petak jalan antara Stasiun Sentolo - Stasiun Wates pukul 13.15 WIB, pada Selasa (17/10/2023).

“Bagi perjalanan KA - KA yang akan melintas di wilayah Wates - Sentolo, KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan oper stapend,” ungkap EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangan resminya.

Agus mengatakan saat ini KAI juga sedang melakukan upaya evakuasi pada para penumpang di 2 KA tersebut.

“KAI saat ini sedang berusaha melakukan upaya evakuasi kepada para penumpang di 2 KA yang mengalami musibah tersebut,” katanya.