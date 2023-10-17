Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

KA Argo Semeru dan Argo Wilis Anjlok, KAI Lakukan Rekayasa Pola Operasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |15:22 WIB
KA Argo Semeru dan Argo Wilis Anjlok, KAI Lakukan Rekayasa Pola Operasi
KA Argo Semeru dan Argo Wilis anjlok (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini melakukan rekayasa pola operasi pasca anjloknya KA 17 Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir dan KA 6 Argo Wilis relasi Bandung–Surabaya Gubeng.

Diketahui, KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis ini anjlok di KM 520 + 4 petak jalan antara Stasiun Sentolo - Stasiun Wates pukul 13.15 WIB, pada Selasa (17/10/2023).

“Bagi perjalanan KA - KA yang akan melintas di wilayah Wates - Sentolo, KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan oper stapend,” ungkap EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangan resminya.

Agus mengatakan saat ini KAI juga sedang melakukan upaya evakuasi pada para penumpang di 2 KA tersebut.

“KAI saat ini sedang berusaha melakukan upaya evakuasi kepada para penumpang di 2 KA yang mengalami musibah tersebut,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179268/kereta-4aZU_large.jpg
Kereta Purwojaya Anjlok, Jalur ke Stasiun Kedunggedeh Dilewati Satu Jalur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179258/viral-iUna_large.jpg
Kesaksian Warga saat Detik-Detik Kereta Purwojaya Anjlok: Terdengar Suara Gemuruh Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179241/viral-TLBt_large.jpg
Roda Kereta Purwojaya Lepas dari Rangkaian saat Anjlok, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179221/viral-lFiB_large.jpg
Breaking News! KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Jalur Jakarta–Cikampek Tidak Bisa Dilintasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160959/ahy-e13i_large.jpg
AHY: Kereta Anjlok Berulang Harus Diinvestigasi Penuh, Termasuk Kapal Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159772/viral-2Xcy_large.jpg
Breaking News! Kereta Argo Bromo Anggrek Anjlok di Stasiun Pegadenbaru Subang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement