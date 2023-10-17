Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin Meninggal Dunia

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |15:04 WIB
Mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin Meninggal Dunia
Mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin meninggal dunia (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin meninggal dunia, Selasa (17/10/2023). Berdasar informasi yang diterima, Syamsul Arifin meninggal setelah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta.

"Innalillahi wainna ilaihi Roji'un Telah berpulang ke Rahmatullah H. Syamsul Arifin, SE. Hari ini Selasa, 17 Oktober 2023 jam 12.47 wib. Mohon Berikan Kemaafan Atas segala salah Almarhum dan Mohon Do'a Insya Allah Almarhum Husnul khatimah dan Mendapat sebaik baik tempat di sisi Allah Ta'ala. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh," tulis pesan berantai yang diterima.

Kabar meninggalnya Syamsul dibenarkan oleh adik almarhum yang juga Plt Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.

"Iya benar meninggal dunia di Jakarta," ujar Syah Afandin.

Syamsul yang menjabat Gubernur Sumut pada 2008 hingga 2011 ini, dikabarkan akan disemayamkan di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

(Angkasa Yudhistira)

      
