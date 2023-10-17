Imbas Kecelakaan KA Argo Semeru, Begini Kata Penumpang yang Terpaksa Menunggu di Stasiun Tugu

YOGYAKARTA - Penumpukan penumpang terjadi di Stasiun Tugu, Yogyakarta, pada Selasa (17/10/2023). Penumpukan ini imbas kejadian kecelakaan KA Argo Semeru dan Argo Wilis yang terjadi di Sentolo, Kulonprogo.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di Stasiun Tugu pukul 20.00 WIB, ratusan penumpang terlihat masih menunggu di area stasiun. Salah satunya Jumani, penumpang KA Kertanegara tujuan Purwokerto ini harus menunggu selama kurang lebih 5 untuk mendapatkan pengembalian tiket (refund).

"Saya berangkat dari Blitar mau ke Purwokerto. Sekitar jam dua siang saya sampai di Jogja, terus disuruh nunggu di dalam kereta katanya ada kecelakaan. Saya nunggu sampai jam lima sore ternyata kereta tidak jadi berangkat," keluhnya saat ditemui di Stasiun Tugu, Jogja, Selasa (17/10/2023) malam.

Setelah menerima informasi tersebut, dia bersama 4 anggota keluarganya terpaksa menunggu antrean refund. Ia memilih menunggu lantaran tiket yang ia beli terbilang cukup mahal. "Kemarin empat orang sekitar Rp 900 ribu," bebernya.

Ditanya lebih lanjut, Jumani mengaku akan menggunakan moda transportasi lain ketimbang menunggu keberangkatan kereta yang belum diketahui kepastiannya.

Penumpang lainnya, Estu Tri Ariani yang rencananya akan menuju ke Jakarta mengaku bimbang untuk menentukan moda transportasi lain. Pasalnya, saat ini ia masih harus menunggu antrean refund di loket stasiun.

"Kalau refund di aplikasi kena potongan 25 sampai 50 persen, sedangkan kalau refund cash bisa 100 persen. Tapi ini masih panjang antreannya," katanya.