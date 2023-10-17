31 Orang Alami Luka-luka Akibat Kecelakaan KA Argo Semeru dan Argo Wilis

31 orang alami luka-luka akibat kecelakaan KA Argo Semeru dan Argo Wilis/Foto: Yohanes Demo

WATES - Sebanyak 31 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan KA Argo Semeru dan Argo Wilis yang terjadi di jalur petak Sentolo-Wates, Kulonprogo, Selasa (17/10/2023) siang. Polisi menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

"Adapun yang mengalami luka baik ringan maupun menjalani rawat inap sejumlah 31 orang," ujar Kapolres Kulonprogo, AKBP Nunuk Setyowati.

BACA JUGA:

Nunuk merinci sebanyak 28 orang mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan perawatan di lokasi kejadian. Sedangkan tiga orang lainnya menjalani rawat jalan, serta satu penumpang rawat inap. Saat ini, penumpang tersebut sedang dirawat di RSU Queen Latifa Kulonprogo.

"Untuk yang 28 orang bisa langsung ditangani oleh PMI DIY dan PSC 199," lanjutnya.

BACA JUGA:

Sementara itu, KAI Daop 6 Jogja menyampaikan ada 4 korban luka akibat kecelakaan di Sentolo. Keempat korban itu merupakan penumpang KA Argo Semeru.

"Izin menyampaikan update jam 17.00 WIB dari tim kesehatan KAI. Jumlah korban meninggal 0 orang, luka berat 0 orang, luka ringan 4 orang," ujar Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta.

Adapun, berdasarkan rilis KAI, berikut identitas keempat korban tersebut:

1. Yosi Putri Utami (37) penumpang, luka memar di bahu dan rawat jalan.

2. Chrisman Manurung (72) penumpang, nyeri kepala dan rawat jalan.