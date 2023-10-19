5 Senjata Iran yang Paling Ditakuti Israel

TEHERAN – Iran adalah salah satu negara besar yang terletak di Timur Tengah. Negara ini memiliki luas wilayah 1.648.195 kilometer persegi, menjadikannya negara terluas ke-17 di dunia.

Dilansir dari Britannica, Iran memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Tetapi, pasukan militer ini harus dibubarkan seiring dengan runtuhnya sistem pemerintahan monarki di negara tersebut.

Angkatan bersenjata tersebut dibentuk kembali setelah Iran beralih ke sistem Republik Islam melalui revolusi pada Februari 1979. Setelah peperangannya dengan Irak (1980-1988), pasukan militer Iran terus mempertahankan kekuatan persenjataan dan amunisinya yang mumpuni.

Iran juga telah berupaya memodernisasi persenjataannya sendiri di tengah embargo dan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) dan Barat. Perkembangan Iran dalam memproduksi senjatanya mampu membuat Israel, bahkan AS, harus bersiap memasang tembok pertahanan.

Berikut ini adalah lima senjata perang milik Iran yang paling ditakuti oleh Israel.

1. Rudal Balistik

Dikutip dari The National Interest, Iran memiliki persenjataan rudal balistik terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Program rudal Iran saat ini, yang dikembangkan bersama Libya dan Korea Utara, memiliki berbagai macam senjata dan dapat mencapai Israel juga target lain.

Shabab-4 merupakan rudal balistik milik Iran yang mampu menghancurkan target sejauh 3.862 km. Selain itu, ada Sejil 3 dengan berat 38.000 kg dan memiliki jangkauan maksimum 4.000 km.