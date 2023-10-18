Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Kibarkan Bendera Hitam Pasca Serangan Rumah Sakit Gaza, Apa Artinya?

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |16:50 WIB
Iran Kibarkan Bendera Hitam Pasca Serangan Rumah Sakit Gaza, Apa Artinya?
Bendera hitam dikibarkan di Iran pasca serangan di Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza, Palestina.
A
A
A

TEHERAN – Bendera hitam dikibarkan di Masjid Razavi di Mashhad, Iran pasca serangan di Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza yang menewaskan setidaknya 500 warga sipil Palestina, termasuk anak-anak pada Selasa, (17/10/2023). Pemerintah Iran mengatakan serangan itu dilancarkan Israel dalam kampanye pengeboman di Gaza yang telah berlangsung selama lebih dari sepekan.

BACA JUGA: Iran Kibarkan Bendera Merah Serukan Pembalasan ke AS atas Kematian Jenderal Soleimani

Dalam tradisi Syiah, bendera hitam dikibarkan sebagai tanda berkabung, untuk memperingati syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW, Imam Hussain di Karbala. Namun, kali ini bendera hitam tersebut dikibarkan sebagai simbol solidaritas terhadap rakyat Palestina, atas berdukanya nyawa yang hilang akibat serangan Israel di Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza, demikian diwartakan BNN

Selain itu, bendera ini juga dikaitkan dengan nubuat tentang Khorasan (wilayah Asia tengah/Persia) dan tentara Mahdi, yang berbunyi: 

“Bila bendera hitam muncul di Khorasan pergilah ke sana, walaupun harus merangkak di atas salju, di antaranya adalah Khalifah Allah, Sang Mahdi” 

Serangan terhadap rumah sakit itu memicu reaksi keras dan demonstrasi di berbagai belahan dunia, termasuk di Iran. Di Teheran, masyarakat Iran turut turun ke jalan meneriakkan slogan-slogan mengecam Israel dan mendukung perjuangan Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement