Kedubes Iran Kutuk Serangan ke RS di Gaza, Sebut Kejahatan Perang

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengutuk keras kejahatan mengerikan oleh rezim Zionis Israel atas penyerangan terhadap rumah sakit Al-Mu'amdani di Gaza. Penyerangan tersebut menyebabkan banyak warga meninggal dan cidera.

"Tindakan ini merupakan kejahatan perang yang brutal dan genosida. Rezim Zionis, dengan kelanjutan kejahatannya terhadap bangsa Palestina, sekali lagi menunjukkan kebrutalannya kepada seluruh dunia," tulis keterangan resmi Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta.

