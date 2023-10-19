Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tangkal Radikalisme dan Intoleransi, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Didukung Kiai se-Kuningan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |19:36 WIB
Tangkal Radikalisme dan Intoleransi, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Didukung Kiai se-Kuningan
Ulama se-Kuningan, Jabar, dukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Foto: istimewa/Okezone)
KUNINGAN - Sejumlah ulama dan kiai dari berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berkumpul dalam kegiatan Halaqoh Kebangsaan Jaringan Ahlussunah Wal Jamaah Indonesia.

Kegiatan itu menghasilkan keputusan bersama mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pemilihan Presiden 2024 lantaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu dinilai konsisten menangkal radikalisme dan Intoleransi.

"Di hari ini juga kita telah menyaksikan bahwa tadi siang Pak Ganjar sudah dipasangkan dengan Pak Mahfud MD, yang sudah kita tahu beliau kedua-duanya adalah komitmen dalam hal memberantas radikalisme," ujar salah seorang peserta, KH Udi Masudi, Kamis (19/10/2023).

Kegiatan yang digelar di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Silebu, Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat itu diisi diskusi mengenai sosok pemimpin yang memenuhi harapan bangsa.

Kiai Udi menyebut figur pemimpin yang diharapkan menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029 salah satunya yang memiliki rekam jejak dalam menangkal radikalisme dan Intoleransi.

"Kita lihat sepanjang karier Pak Ganjar di Jawa Tengah selama 10 tahun, celah-celah radikalisme sangat ditutup oleh beliau. Dan juga kita lihat Pak Mahfud MD sendiri bagaimana saat beliau menjadi Menkopolhukam begitu dengan tegas membubarkan FPI," katanya.

