INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Juru bicara Hamas Diduga Ditahan Israel di Tepi Barat yang Diduduki

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:33 WIB
Juru bicara Hamas Diduga Ditahan Israel di Tepi Barat yang Diduduki
Juru bicara Hamas diduga ditahan Israel di Tepi Barat yang diduduki (Foto: AP)
GAZA - Seorang juru bicara Hamas dilaporkan termasuk di antara lebih dari 60 anggota organisasi yang ditahan Israel dalam penggerebekan semalam di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel dan semakin merasakan dampak pertempuran di Gaza.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sejumlah warga Palestina tewas dalam operasi militer Israel yang sedang berlangsung di kamp pengungsi Nour Shams di kota Tulkarem di Tepi Barat pada Kamis (19/10/2023).

Klub Tahanan Palestina (PPC), sebuah LSM yang mewakili tahanan Palestina, mengatakan Hassan Yousef, seorang tokoh politik Palestina terkemuka yang menjabat sebagai juru bicara resmi Hamas di Tepi Barat, ditahan di rumahnya.

“Pasukan pendudukan menangkap pemimpin Hamas Sheikh Hassan Yousef dari rumahnya di Beitunia, sebagai bagian dari kampanye penangkapan skala besar di Tepi Barat yang diduduki,” demikian bunyi pernyataan Klub Tahanan Palestina.

Yousef telah ditangkap oleh pasukan Israel beberapa kali dan telah menghabiskan total 24 tahun di penjara Israel atas berbagai tuduhan penghasutan, memasuki Yerusalem tanpa izin dan karena menjadi anggota Hamas.

Dia telah tampil secara rutin di media internasional, minggu ini mengatakan kepada media Kanada The Globe and Mail bahwa dia berpikir Hamas akan siap untuk membebaskan sekitar 200 sandera yang mereka sandera jika Israel menyetujui gencatan senjata 24 jam untuk mengizinkan bantuan masuk ke Gaza.

