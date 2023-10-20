Perang Israel Hamas Picu Perdebatan dan Sentimen Nasionalis di Medsos China

CHINA - Perang Israel dengan kelompok Hamas telah memicu perdebatan sengit di media sosial (medsos) yang dikontrol ketat oleh China atau Tiongkok. Hal ini menimbulkan perpecahan antara mereka yang mendukung hak Israel untuk membalas dan berbagai suara pro-Palestina. Termasuk meningkatnya pandangan antisemit.

Banyak orang di Tiongkok telah mengikuti dengan cermat perkembangan di Timur Tengah dan mengunggah pandangan mereka secara online sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyandera sekitar 200 orang yang kini diyakini ditahan di Gaza.

Konflik yang meningkat ini telah memecah belah pandangan di platform populer Weibo. Hal ini sama saat konflik tersebut telah memecah belah pendapat di luar Tiongkok, dengan postingan mengenai perang Israel-Hamas yang secara rutin masuk dalam daftar tren teratas, menarik ratusan juta penayangan.

Meskipun terdapat banyak postingan yang bersimpati kepada Israel, namun kritik terhadap tindakan mereka semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pandangan antisemit yang lebih ekstrem – yang dibiarkan berkembang biak oleh sensor online Tiongkok yang kuat.

Wakil Kepala Misi Yuval Waks, dari Kedutaan Besar Israel di Beijing, mengatakan sentimen di Tiongkok sangat anti-Israel dan, dalam banyak kasus, antisemit.”

“Kami khawatir hal ini akan menciptakan suasana yang beracun dan akan membahayakan orang-orang Israel di Tiongkok dan orang-orang Yahudi yang tinggal di Tiongkok,” terangnya, dikutip BBC.