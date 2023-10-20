Biadab! Teroris KKB Papua Serang Pekerja Pembangunan Puskesmas, 1 Tewas

PUNCAK - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan serangan di Papua. Kali ini, mereka menargetkan para pekerja PT Gloria Papua Permai yang sedang membangun Puskesmas Omukia di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 19 Oktober sekitar pukul 14.30 WIT.

Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno mengatakan , akibat serangan tersebut, satu pekerja, atas nama Otto (35), tewas, sementara Elifas (29), Martinus (37), dan Erwin (52) mengalami luka berat.

Dalam peristiwa ini, terdapat 23 pekerja, di mana 19 di antaranya dalam keadaan sehat, tetapi mengalami trauma akibat serangan yang diduga dilakukan KKB di bawah pimpinan kepala air Titus Murib.

Kronologi kejadian dimulai ketika para pekerja sedang beristirahat di tenda. Mereka tiba-tiba didatangi oleh sembilan anggota KKB dari arah Jembatan Eromaga yang kemudian menyerang mereka menggunakan senjata tajam dan anak panah.

Mendengar kabar penyerangan, aparat gabungan segera merespons dan mendatangi lokasi kejadian. Namun, para pelaku diduga berhasil melarikan diri sebelum aparat tiba.