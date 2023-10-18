Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

7 Jenazah Korban Pembantaian KKB Dibawa ke Keluarga, Polisi Buru Para Pelaku

Fredy Nuboba , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |16:23 WIB
7 Jenazah Korban Pembantaian KKB Dibawa ke Keluarga, Polisi Buru Para Pelaku
Evakuasi korban penembakan KKB. (Foto: Fredy Nuboba)
A
A
A

YAHUKIMO – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali beraksi. Kali ini terjadi pada Senin (16/10/2023) pukul 13.30 WIT di Kali I Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Aksi KKB menewaskan 7 orang penambang tradisional dan 11 lainnya luka-luka.

Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno miris melihat kondisi para korban meninggal dunia. 7 korban meninggal yang berhasil dievakuasi ada yang ditembak, dipanah, dikampak dan dihujam batu besar ke kepalanya.

 BACA JUGA:

“Semua korban tewas dan korban selamat sudah dievakuasi ke Polres Yahukimo dan telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,” ucap AKBP Bayu, Rabu (18/10/2023).

Bayu menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas dan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Dia mengungkapkan kronologi kejadian, pada Senin 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIT, Polres Yahukimo telah menerima laporan dari dua orang warga yang melaporkan bahwa pada pukul 13.30 WIT mereka diserang KKB yang jumlahnya diperkirakan 30 orang.

