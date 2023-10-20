Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Gunungkidul Dilanda Hujan Beberapa Hari Terakhir, Ini Kata BMKG

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |07:43 WIB
Gunungkidul Dilanda Hujan Beberapa Hari Terakhir, Ini Kata BMKG
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut hujan ringan diperkirakan bakal kembali mengguyur wilayah Gunungkidul bagian Utara pada Jumat (20/10/2023) siang hingga sore hari.

Namun, secara umum Kondisi Cuaca di pagi hari bakal Cerah berawan, malam hari bakal berawan dan Sabtu 21 Oktober 2023 dini hari bakal cerah berawanBACA JUGA:

Suhu udara di DIY bakal berkisar 22 - 34 °C dengan Kelembapan udara antara 50 - 95 %. Angin bertiup Dari Timur – Selatan dengan kecepatan maksimum 25 km/jam. Dengan tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara *1.25 – 2.5 m atau kategori sedang.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini waspada kekeringan yang dapat memicu potensi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Yogyakarta.

Kepala BMKG DIY, Reny Kraningtyas menuturkan meskipun hujan sudah beberapa kali turun di beberapa wilayah, namun hal tersebut belum menunjukkan jika DIY mulai memasuki musim penghujan. Hujan yang terjadi hanyalah musim peralihan atau pancaroba.

"Jadi ini masih pancaroba, belum musim penghujan," tutur Reni.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Gunungkidul BMKG hujan
