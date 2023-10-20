Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kesal Sering Dibully, Pemuda di Jepara Aniaya Tetangga hingga Tewas di Jalanan

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:31 WIB
Kesal Sering Dibully, Pemuda di Jepara Aniaya Tetangga hingga Tewas di Jalanan
Pelaku penganiayaan di Jepara (foto: dok ist)
A
A
A

JEPARA – Seorang pemuda di Kabupaten Jepara, MR (18) nekat menghabisi tetangganya sendiri. Tersangka mengaku kesal karena korban kerap membully alias mengejeknya.

Insiden itu terjadi di tengah jalan ketika kondisi ramai. Korban berinisial AS (25) warga Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. AS tergeletak lemas di pinggir jalan setelah ditendang dari sepeda motor dan diserang secara brutal oleh tersangka pada Kamis (19/10/2023) sore.

“Luka-luka yang dialami korban cukup serius, sehingga nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Tersangka telah berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara,” ungkap Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setyawan pada keterangan tertulisnya, Jumat (20/10/2023).

Kapolres menyebut tewasnya AS oleh tetangganya sendiri karena tersangka ini sakit hati, sering menjadi korban bullying oleh korban. Puncaknya terjadi ketika korban mengolok-olok tersangka saat sedang melintas di depannya, yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan di tempat kejadian.

"Motifnya rasa sakit hati karena tersangka sering dihina atau diejek oleh korban. Mereka saling mengenal dan tinggal di desa yang sama," sambungnya.

Kapolres menjelaskan, dari hasil pemeriksaan jenazah korban terlihat adanya luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul. Wajah korban juga mengalami memar akibat jatuh dari sepeda motor dan serangan yang dilakukan oleh tersangka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement