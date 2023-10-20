Kesal Sering Dibully, Pemuda di Jepara Aniaya Tetangga hingga Tewas di Jalanan

JEPARA – Seorang pemuda di Kabupaten Jepara, MR (18) nekat menghabisi tetangganya sendiri. Tersangka mengaku kesal karena korban kerap membully alias mengejeknya.

Insiden itu terjadi di tengah jalan ketika kondisi ramai. Korban berinisial AS (25) warga Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. AS tergeletak lemas di pinggir jalan setelah ditendang dari sepeda motor dan diserang secara brutal oleh tersangka pada Kamis (19/10/2023) sore.

“Luka-luka yang dialami korban cukup serius, sehingga nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Tersangka telah berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara,” ungkap Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setyawan pada keterangan tertulisnya, Jumat (20/10/2023).

Kapolres menyebut tewasnya AS oleh tetangganya sendiri karena tersangka ini sakit hati, sering menjadi korban bullying oleh korban. Puncaknya terjadi ketika korban mengolok-olok tersangka saat sedang melintas di depannya, yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan di tempat kejadian.

"Motifnya rasa sakit hati karena tersangka sering dihina atau diejek oleh korban. Mereka saling mengenal dan tinggal di desa yang sama," sambungnya.

Kapolres menjelaskan, dari hasil pemeriksaan jenazah korban terlihat adanya luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul. Wajah korban juga mengalami memar akibat jatuh dari sepeda motor dan serangan yang dilakukan oleh tersangka.