Gibran Dikabarkan ke Jakarta, Wakil Wali Kota Solo Tak Tahu

Gibran Rakabuming Raka dikabarkan ke Jakarta, Wakil Wali Kota Solo tak tahu. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)

SOLO - Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengaku tidak tahu kabar keberangkatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ke Jakarta, Jumat (20/10/2023). Jika kabar itu benar, Teguh mengaku jika Gibran tidak pamit kepada dirinya.

"Pak Wali dalam setiap kepentingannya saya tidak tahu. Beliau mau ke mana saya tidak pernah tahu," kata Teguh Prakosa saat dikonfirnasi Jumat (20/10/2023) malam.

Dalam keseharian, Gibran dan Teguh berbagi tugas. Setiap Jumat sore hingga Minggu malam dirinya selalu mendapat disposisi Wali kota.

"Jadi bukan hari ini saja, dari awal saya jadi Wakil Wali Kota, setiap kegiatan akhir pekan kegiatannya ke saya," ucapnya.

Ketika Gibran pergi ke mana, di rumah ada tamu, bukan urusan dirinya. Urusan dirinya adalah kerja untuk melayani masyarakat sesuai domainnya. Ia siap melaksanakan tugas yang diberikan.

"Dan itu sudah di awal mulai menjadi wakil walikota," tuturnya.

Dengan demikian, hal seperti ini bukan kali ini saja. Teguh meminta hal itu tidak dihubungkan-hubungkan dengan situasi politik saat ini.