Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gibran Dikabarkan ke Jakarta, Wakil Wali Kota Solo Tak Tahu

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:07 WIB
Gibran Dikabarkan ke Jakarta, Wakil Wali Kota Solo Tak Tahu
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan ke Jakarta, Wakil Wali Kota Solo tak tahu. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

SOLO - Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengaku tidak tahu kabar keberangkatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ke Jakarta, Jumat (20/10/2023). Jika kabar itu benar, Teguh mengaku jika Gibran tidak pamit kepada dirinya.

"Pak Wali dalam setiap kepentingannya saya tidak tahu. Beliau mau ke mana saya tidak pernah tahu," kata Teguh Prakosa saat dikonfirnasi Jumat (20/10/2023) malam.

Dalam keseharian, Gibran dan Teguh berbagi tugas. Setiap Jumat sore hingga Minggu malam dirinya selalu mendapat disposisi Wali kota.

"Jadi bukan hari ini saja, dari awal saya jadi Wakil Wali Kota, setiap kegiatan akhir pekan kegiatannya ke saya," ucapnya.

Ketika Gibran pergi ke mana, di rumah ada tamu, bukan urusan dirinya. Urusan dirinya adalah kerja untuk melayani masyarakat sesuai domainnya. Ia siap melaksanakan tugas yang diberikan.

"Dan itu sudah di awal mulai menjadi wakil walikota," tuturnya.

Dengan demikian, hal seperti ini bukan kali ini saja. Teguh meminta hal itu tidak dihubungkan-hubungkan dengan situasi politik saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement