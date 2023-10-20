Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Santri Ganjar Salurkan Bantuan untuk Warga Korban Kebakaran di Bone

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:19 WIB
Santri Ganjar Salurkan Bantuan untuk Warga Korban Kebakaran di Bone
Relawan Ganjar di Bone Sulsel Berikan Bantuan/ist
A
A
A

BONE – Relawan bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar menyalurkan bantuan atas bencana kebakaran yang menghanguskan delapan rumah warga di Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Akibat kebakaran hebat itu, sebanyak puluhan warga rumahnya hangus dan satu orang meninggal dunia.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Pengurus Santri Dukung Ganjar Wilayah Sulawesi Selatan di Posko Bencana Kebakaran, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Ketua Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar Sulawesi Selatan, Ahmad Zulfikar, mengatakan, bantuan yang disalurkan berupa alat-alat dapur maupun perlengkapan rumah tangga lainnya. Penyaluran tersebut merupakan komitmen gerakan kemanusiaan Santri Dukung Ganjar.

"Ini komitmen gerakan kemanusiaan kami dari Santri Dukung Ganjar. Kami turut berbelasungkawa atas musibah kebakaran yang menimpa orangtua kita, saudara-saudara kita di Bone ini," ujar Ahmad, Jumat (20/10/2023).

Lebih lanjut Ahmad Zulfikar berharap semoga para korban dapat diberi ketabahan dan korban yang meninggal dunia diberi tempat terindah disisi Allah Tala’a.

"Kami mendo'akan almarhumah (korban meninggal dunia) semoga mendapatkan tempat terindah disisi Allah Ta’ala. Aamiin, kami turut berduka cita. Semoga diberi ketabahan dalam menghadapi musibah ini,”pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement