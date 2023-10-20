Santri Ganjar Salurkan Bantuan untuk Warga Korban Kebakaran di Bone

BONE – Relawan bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar menyalurkan bantuan atas bencana kebakaran yang menghanguskan delapan rumah warga di Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Akibat kebakaran hebat itu, sebanyak puluhan warga rumahnya hangus dan satu orang meninggal dunia.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Pengurus Santri Dukung Ganjar Wilayah Sulawesi Selatan di Posko Bencana Kebakaran, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Ketua Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar Sulawesi Selatan, Ahmad Zulfikar, mengatakan, bantuan yang disalurkan berupa alat-alat dapur maupun perlengkapan rumah tangga lainnya. Penyaluran tersebut merupakan komitmen gerakan kemanusiaan Santri Dukung Ganjar.

"Ini komitmen gerakan kemanusiaan kami dari Santri Dukung Ganjar. Kami turut berbelasungkawa atas musibah kebakaran yang menimpa orangtua kita, saudara-saudara kita di Bone ini," ujar Ahmad, Jumat (20/10/2023).

Lebih lanjut Ahmad Zulfikar berharap semoga para korban dapat diberi ketabahan dan korban yang meninggal dunia diberi tempat terindah disisi Allah Tala’a.

"Kami mendo'akan almarhumah (korban meninggal dunia) semoga mendapatkan tempat terindah disisi Allah Ta’ala. Aamiin, kami turut berduka cita. Semoga diberi ketabahan dalam menghadapi musibah ini,”pungkasnya.