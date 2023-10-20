Relawan Ganjar Dorong Pemuda Berwirausaha, Bantu 20 Ribu Bibit Lele di Sidoarjo

Relawan Ganjar beri bantuan 20 ribu bibit lele ke pemuda di Sidoarjo. (Foto: Dok Ist)

SIDOARJO - Relawan Ganjar Creasi (G-Creasi) yang menghimpun Generasi Alumni Muda Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (UNAIR), mendukung geliat wirausaha bagi anak-anak muda.

Relawan Ganjar G-Creasi membagikan 20 ribu bibit lele kepada Karang Taruna di RT 003/003 Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Kamis (19/10/2023).

Koordinator Pusat G-Creasi Suryo Adi Prakoso menjelaskan, pihaknya ingin mendorong masyarakat, terutama generasi muda untuk tertarik usaha ternak lele. Dengan begitu masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.

“Jadi ke depannya kami ingin mendorong anak-anak muda supaya dia berusaha untuk berbisnis dan mandiri secara ekonomi ,” kata Suryo di lokasi.

Apalagi, kata Suryo, geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tumpuan bangsa Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Sehingga masyarakat dan generasi muda bisa ambil bagian bagi kemajuan negara. Salah satunya melalui usaha peternakan lele yang dinilai Suryo sangat prospektif dan tak lekang oleh waktu.

“Harapannya dengan adanya bibit lele ini, dua bulan, tiga bulan, sampai empat bulan ke depan akan ada kolam-kolam baru karena dia mempunyai semangat untuk berwirausaha peternakan lele,” imbuhnya.

Di samping itu, Suryo berharap masyarakat dan generasi muda semakin berdaya lewat kemandirian usaha. Suryo juga berharap usaha mereka selanjutnya dapat terus berkembang.

“Harapannya anak-anak muda sini lebih mandiri secara ekonomi. Jadi mereka bisa berbisnis, bisa menjual lele yang mereka kelola sendiri, terus dari hasil tersebut mereka bisa bikin usaha lain,” pungkasnya.

Suryo menegaskan komitmen G-Creasi untuk menebarkan lebih banyak manfaat kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan positif seperti pemberian bantuan usaha, pelatihan, hingga pemberdayaan.

Sementara Ketua Karang Taruna RT 3 Desa Punggul, Ferry Andrian berterima kasih kepada G-Creasi. Berkat bantuan bibit lele yang diberikan, Ferry dan anggota karang taruna lainnya tambah semangat menggarap usaha ternak lele.