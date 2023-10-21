Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Alasan Ormas Hizbullah yang Ikut Perang Hamas-Israel

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |15:48 WIB
3 Alasan Ormas Hizbullah yang Ikut Perang Hamas-Israel
Ilustrasi (Foto:Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik alasan Ormas Hizbullah akan ikut perang Hamas-Israel. Sejak pertempuran Hamas dan Israel pecah pada 7 Oktober 2023 lalu, Hizbullah telah terlibat adu tembak dan menembakan roket melintasi perbatasan ke arah Israel.

Melansir Al Jazeera, Sabtu (21/10/2023) ormas Hizbullah secara terang-terangan memperingatkan bahwa mereka sepenuhnya siap untuk berperang melawan Israel. Kendati demikian, Hizbullah saat ini masih menahan diri dan belum menyatakan perang yang sesungguhnya.

Namun dalam sekejap, hal ini bisa saja berubah apabila kekerasan di Gaza meningkat. Dengan begitu, Hizbullah akan benar-benar ikut perang melawan Israel bersamaan dengan Hamas sebagai front kedua.

Melansir berbagai sumber, berikut adalah beberapa alasan mengapa Ormas Hizbullah akan ikut perang Hamas-Israel:

1. Kesamaan tujuan dengan Hamas

Hizbullah merupakan kelompok bersenjata dan politik Syiah yang dibentuk pada tahun 1982 guna melawan pendudukan Israel di Lebanon. Meski berasal dari negara yang berbeda, namun tujuan dari Hamas dan Hizbullah sama, yakni perlawanan bersenjata terhadap Israel.

Sejak perang Hamas-Israel pecah awal Oktober lalu, Hizbullah telah mengikuti situasi dengan cermat dan melakukan kontak langsung dengan pemimpin Hamas. Melihat fakta tersebut, tidak menutup kemungkinan jika Hizbullah akan segera bergabung apabila diperlukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149450/laode_ida-0PoS_large.jpg
Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida Jadi Dewan Pembina GRIB Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142146/grib_jaya-iX8O_large.jpg
Polisi Tetapkan Ketua GRIB Jaya Tangsel Jadi Tersangka Pendudukan Lahan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142138/kombes_wira_satya_triputra-ztCJ_large.jpg
Polisi Cuduk Lima Anggota LSM Trinusa yang Palak Pedagang Selama Lima Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142098/ormas-WCA2_large.jpg
Polda Metro Tindak 130 Pos dan 1.801 Atribut Ormas Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/337/3142062/hasan_nasbi-eDSo_large.jpg
Hasan Nasbi: Perintah Presiden Memberantas Premanisme, Bukan Ormas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/337/3141939/grib_jaya-vnUy_large.jpg
7 Fakta GRIB Jaya Ormas Besutan Hercules Kuasai Lahan BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement