Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wujudkan Net Zero Emission 2060, Jatim Borong 6 Penghargaan di Anugerah DEN 2023

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |20:51 WIB
Wujudkan Net Zero Emission 2060, Jatim Borong 6 Penghargaan di Anugerah DEN 2023
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Menerima Penghargaan Anugerah DEN 2023. Foto: Pemprov Jatim
A
A
A

Jakarta- Pemprov Jawa Timur berhasil menjadi Juara Umum pada ajang Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) 2023 dengan memborong enam penghargaan sekaligus.

Ke enam penghargaan yang berhasil dijuarai Pemprov Jatim yaitu Juara 1 kategori 'Daerah Yang Berhasil Mengoptimalkan dan Memanfaatkan Potensi Energi Baru dan Terbarukan'. Kemudian, Juara 1 untuk kategori 'Daerah yang Melakukan Implementasi Kebijakan dan Regulasi Turunan Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi'.

Selanjutnya Pemprov Jatim meraih Juara 1 kategori 'Daerah Yang Memiliki Inovasi Terbaik Dalam Pengembangan Energi Terbarukan', Juara 1 kategori 'Daerah Yang Paling Baik Dalam Pengelolaan Data Energi', serta Juara 2 untuk kategori 'Daerah Yang Berhasil Mendorong Transisi Energi'.

Selain itu, Pemprov Jatim juga berhasil menyabet penghargaan booth terbaik kategori Pemerintah Daerah. Kelima penghargaan dan Piala Juara Umum tersebut diterima secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Malam Anugerah DEN 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (20/10) malam.

Sementara penghargaan booth terbaik diterima oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Jatim Nurkholis. Atas diterimanya enam penghargaan dan gelar juara umum tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan, ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung energi ramah lingkungan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Dimana, juga sejalan dengan upaya mewujudkan Net Zero Emission (NZE) 2060.

"Jawa Timur akan selalu bersinergi dan berkomitmen menerapkan energi terbarukan demi mewujudkan Net Zero Emission 2060. Ini kerja keras seluruh stakeholder yang turut aktif dan berinovasi agar kita bisa menjaga kelestarian bumi melalui energi terbarukan yang ramah lingkungan," katanya.

“Penghargaan ini juga menjadi semangat baru dan penguat bagi kami. Sinergitas itu juga penting, mudah-mudahan seluruh apresiasi dari Anugerah DEN 2023 ini menjadi pemacu semangat bagi kami,” tuturnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/11/3181133//bbnkb_untuk_pembangunan_jakarta-Ozor_large.jpg
Tak Hanya Urusan Administrasi, BBNKB Juga Wujud Kontribusi untuk Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/11/3181035//winn_gas-C4hY_large.jpg
Inovasi Tiada Henti Hantarkan Winn Gas Boyong Tiga Penghargaan Superbrands 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/611/3181049//fashion_show_tresemme_your_day-Jlt6_large.jpg
Dukung Perempuan Ekspresikan Diri, TRESemmé Tampilkan Inspirasi Gaya Rambut di JFW 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/11/3181075//bni_wondr_surabaya_its_run_2025-A7te_large.jpeg
BNI Geliatkan Ekonomi Lokal dan Budaya Hidup Sehat di wondr Surabaya ITS Run 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/11/3181071//dana_abadi_its-fuws_large.jpeg
BNI dan ITS Dorong Filantropi Pendidikan Digital lewat Dana Abadi ITS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180708//tugu_insurance_perkuat_fundamental-BVPk_large.jpg
Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement