Dampak El Nino Beras Mahal, Relawan Sandiaga Uno Gelar Sembako Murah di Cianjur

CIANJUR- Program bazar sembako murah yang dilakukan oleh relawan Sandiaga Uno disebut mampu menopang kebutuhan pangan. Diketahui, harga beras menanjak seiring kekeringan akibat fenomena alam El Nino.

Ketua Pimpinan Daerah Hima Persatuan Islam (Persis) Cianjur, Syaltal Jibril Elhusni mengatakan pogram seperti ini mendapat antusiasme yang memang masyarakat nantikan terkait dengan kebutuhan primer itu sendiri.

Hal yang sama pun disampaikan Jibril, bahwa setelah gempa bumi aktivitas ekonomi di Kabupaten Cianjur didorong bangkit kembali.

"UMKM Sahabat Sandi bekerja sama dengan Hima Persis mengadakan bazar sembako murah di Lapangan Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur, untuk membantu masyarakat yang memang saat ini harga-harga sembako di Kabupaten Cianjur khususnya sedang melambung tinggi,”ujarnya, Sabtu (21/10/2023).

Dengan kesulitan ini, program dari UMKM Sahabat Sandi sangat membantu dan bermanfaat bagi warga, Jamaah Persis dan Jamaah lainnya.

"Dengan harga Rp 5 ribu masyarakat sudah bisa mendapatkan 2,5 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng, kenapa ditebus harga murah terutama masyarakat sangat membutuhkan di mana Kabupaten Cianjur setelah kemarin mendapatkan musibah mereka sedang bangkit dalam perekonomian,"terangnya.

Dia berharap, kedepannya bisa berkolaborasi kembali membantu masalah-masalah yang ada di masyarakat. Pasalnya bantuan langsung ini sangat menyentuh masyarakat.

"Saya dari pimpinan daerah pusat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandiaga Uno yang mengadakan program, sehingga ini bisa bermanfaat membantu masyarakat," tuturnya.