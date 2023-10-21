Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dampak El Nino Beras Mahal, Relawan Sandiaga Uno Gelar Sembako Murah di Cianjur

Alifia Zahra Kinanti , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |14:54 WIB
Dampak El Nino Beras Mahal, Relawan Sandiaga Uno Gelar Sembako Murah di Cianjur
Relawan Sandiaga Uno di Cianjur/ist
A
A
A

CIANJUR- Program bazar sembako murah yang dilakukan oleh relawan Sandiaga Uno disebut mampu menopang kebutuhan pangan. Diketahui, harga beras menanjak seiring kekeringan akibat fenomena alam El Nino.

Ketua Pimpinan Daerah Hima Persatuan Islam (Persis) Cianjur, Syaltal Jibril Elhusni mengatakan pogram seperti ini mendapat antusiasme yang memang masyarakat nantikan terkait dengan kebutuhan primer itu sendiri.

Hal yang sama pun disampaikan Jibril, bahwa setelah gempa bumi aktivitas ekonomi di Kabupaten Cianjur didorong bangkit kembali.

"UMKM Sahabat Sandi bekerja sama dengan Hima Persis mengadakan bazar sembako murah di Lapangan Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur, untuk membantu masyarakat yang memang saat ini harga-harga sembako di Kabupaten Cianjur khususnya sedang melambung tinggi,”ujarnya, Sabtu (21/10/2023).

Dengan kesulitan ini, program dari UMKM Sahabat Sandi sangat membantu dan bermanfaat bagi warga, Jamaah Persis dan Jamaah lainnya.

"Dengan harga Rp 5 ribu masyarakat sudah bisa mendapatkan 2,5 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng, kenapa ditebus harga murah terutama masyarakat sangat membutuhkan di mana Kabupaten Cianjur setelah kemarin mendapatkan musibah mereka sedang bangkit dalam perekonomian,"terangnya.

Dia berharap, kedepannya bisa berkolaborasi kembali membantu masalah-masalah yang ada di masyarakat. Pasalnya bantuan langsung ini sangat menyentuh masyarakat.

"Saya dari pimpinan daerah pusat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandiaga Uno yang mengadakan program, sehingga ini bisa bermanfaat membantu masyarakat," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemarau El Nino Sandiaga Uno
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/337/3105801/sandiaga_uno-36nc_large.jpg
Sandiaga Uno: Perkuat Ekonomi Kreatif Nasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033140/aksi-sandiaga-uno-saat-jajal-bikin-rengginang-di-desa-wisata-wanurejo-borobudur-T6dfW2iqOY.jpg
Aksi Sandiaga Uno saat Jajal Bikin Rengginang di Desa Wisata Wanurejo Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033137/menparekraf-desa-wisata-wanurejo-jadi-world-class-tourism-destination-s1AVkco8yN.jpg
Menparekraf: Desa Wisata Wanurejo Jadi World Class Tourism Destination
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001833/sandiaga-uno-saya-ajak-pengunjung-festival-semarapura-jadi-rojali-xwuGdbBM0u.jpg
Sandiaga Uno: Saya Ajak Pengunjung Festival Semarapura Jadi Rojali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001831/buka-festival-semarapura-menparekraf-sandi-uno-dapat-kehormatan-ikut-buat-keris-bali-shYuhLjsqb.jpg
Buka Festival Semarapura, Menparekraf Sandi Uno Dapat Kehormatan Ikut Buat Keris Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001827/menparekraf-sandi-uno-buka-festival-semarapura-2024-di-klungkung-UnMHh8NleZ.jpg
Menparekraf Sandi Uno Buka Festival Semarapura 2024 di Klungkung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement