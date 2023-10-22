Ganjar Pranowo Berniat Lari Pagi Sebelum Tes Kesehatan, Andika : Tidak Disarankan

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo - Mahfud MD hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) untuk syarat mendaftar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keduanya menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu (22/10/2023) pagi.

Ganjar akui awalnya ingin melakukan lari pagi untuk persiapan menjalani tes kesehatan, namun batal ia lakukan. Pria berambut putih itu awalnya ingin lari pagi dari kediamannya di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan menuju RSPAD Gatot Subroto.

Ia batal melakukan lari pagi karena tidak dianjurkan oleh tim dokter. Pasangan Calon Ganjar-Mahfud akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang merupakan syarat wajib bagi Capres-Cawapres yang diselenggarakan oleh KPU RI.

"(Tidak jadi lari dari rumah ke RSPAD) kata dokter tidak disarankan olahraga," ucap Ganjar di kediamannya.

Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) turut mendampingi Ganjar dan Mahfud saat menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Andika menyebut bahwa Ganjar membatalkan lari paginya karena tidak disarankan.

"Walaupun beliau pasti sanggup tapi bayangkan kalau misalnya mas Ganjar puasa dari jam 20.00 malam kemudian sekarang lari," ungkap Andika di RSPAD Gatot Soebroto.

Mantan Panglima TNI itu menyebut Ganjar akan kehabisan tenaga. Sebab, ia bakal mengalami dehidrasi jika memaksa lari pagi dari kediamannya di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, menuju RSPAD Gatot Subroto.

Kedatangan Andika ke RSPAD selain untuk mendampingi, juga untuk menyampaikan surat perkenalan KPU kepada pimpinan RSPAD. Terkait proses pemeriksaan kesehatan di RSPAD, Andika meyakini akan dilakukan secara profesional dan independen.

"Kalau kita kan sudah melihat berulang kali, ya, pemeriksaan kesehatan calon presiden dan wakil presiden selalu di RSPAD. Jadi, satu, kita punya confident yang tinggilah," ucap Andika.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengaku sudah mengkaji berkas dari paslon Ganjar dan Mahfud. Hasyim mengatakan, berkasnya sudah lengkap.

MCU ini menjadi syarat wajib bagi capres dan cawpres untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.