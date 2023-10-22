Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Sosok Putri Mangkunegaran, Wanita Berparas Cantik Indonesia Pertama yang Mejeng di Majalah Internasional

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |08:28 WIB
Ini Sosok Putri Mangkunegaran, Wanita Berparas Cantik Indonesia Pertama yang Mejeng di Majalah Internasional
Ilustrasi sosok putri Mangkunegara (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Ini sosok Putri Mangkunegaran, wanita berparas cantik Indonesia pertama yang mejeng di majalah internasional. Memiliki nama lengkap Gusti Noeroel merupakan gadis ningrat, putri tunggal dari Mangkunegara VII. Lahir di Surakarta pada tahun 1921.

Menariknya, Soekarno pernah jatuh cinta dengannya dan melamarnya. Sayang, Gusti Noeroel menolak lamaran tersebut dengan alasan bahwa dirinya merupakan wanita berpendidikan yang pantang untuk dimadu.

Lantas siapa sosok Putri Mangkunegaran, wanita berparas cantik Indonesia pertama yang mejeng di majalah internasional? Ternyata dia terkenal menjadi primadona yang memiliki julukan sebagai De Bloem Van Mangkunegaran (Kembang dari Mangkunegaran).

Terbukti saat potretnya terpampang di halaman majalah legendaris, Life. Majalah asal Amerika Serikat tersebut menampilkan potret Gusti Nurul di terbitan edisi ke-25 pada 25 Januari 1937.

Kala itu Gusti Nurul yang masih gadis tengah menjadi penampil dalam acara pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard.Gusti Nurul mempertunjukkan tarian Jawa dalam acara royal wedding di tahun itu.

Halaman:
1 2
      
