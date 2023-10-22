5 Fakta Golkar Usung Gibran Jadi Bacawapres Prabowo, Bagaimana Statusnya di PDIP?

JAKARTA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara resmi diusung menjadi bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar.

Diketahui, Gibran Rakabuming merupakan Kader PDI Perjuangan (PDIP). Lalu bagaimana status Gibran di partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu?

Okezone merangkum 5 fakta Gibran diusung jadi Bacawapres Prabowo. Berikut ulasannya:

1. Gibran Enggan Jawab Soal Statusnya di PDIP

Gibran pun enggan menjawab apakah dirinya masih menjadi kader PDIP atau tidak. Namun ia menegaskan dirinya sudah berkomunikasi dengan pihak PDIP sebelum menghadiri Rapimnas Partai Golkar.

"Nanti ajalah ya (bahas status di PDIP)," kata Gibran di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

2. Gibran Sudah Komunikasi dengan PDIP Diusung Jadi Cawapres

"Sudah sudah komunikasi ya (sebelum ke Rapimnas Golkar)," sambungnya.