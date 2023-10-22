Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berenang Seorang Diri, Wisatawan Turki Tewas Tenggelam di Pantai Torok Lombok Tengah

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:53 WIB
Berenang Seorang Diri, Wisatawan Turki Tewas Tenggelam di Pantai Torok Lombok Tengah
Tm SAR evakuasi WNA yang tewas tenggelam di Lombok/Foto: Ji Edy
A
A
A

 

MATARAM - Deniz Yildirim (31) wisatawan Turki ditemukan tewas di di pesisir Pantai Torok Aik Blek, Lombok Tengah pada Minggu (22/10/2023). Kepala Kantor SAR Mataram Lalu Wahyu Efendi mengatakan, jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan.

Jenazah ditemukan pada pukul 11.05 WITA sekitar 100 meter arah timur dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan yang menerima informasi langsung bergerak cepat. Petugas mengevakuasi jenazah WNA tersebut ke RS Bhayangkara Mataram.

 BACA JUGA:

"Sudah kami evakuasi ke RS Bhayangkara menggunakan ambulan," ujar Lalu Wahyu kepada wartawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement