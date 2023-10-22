Berenang Seorang Diri, Wisatawan Turki Tewas Tenggelam di Pantai Torok Lombok Tengah

MATARAM - Deniz Yildirim (31) wisatawan Turki ditemukan tewas di di pesisir Pantai Torok Aik Blek, Lombok Tengah pada Minggu (22/10/2023). Kepala Kantor SAR Mataram Lalu Wahyu Efendi mengatakan, jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan.

Jenazah ditemukan pada pukul 11.05 WITA sekitar 100 meter arah timur dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan yang menerima informasi langsung bergerak cepat. Petugas mengevakuasi jenazah WNA tersebut ke RS Bhayangkara Mataram.

"Sudah kami evakuasi ke RS Bhayangkara menggunakan ambulan," ujar Lalu Wahyu kepada wartawan.