INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Sukabumi Dilanda Hujan dan Angin Kencang, 72 Atap Rumah Warga Rusak

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |11:17 WIB
Angin kecang merusak 72 atap rumah warga Sukabumi (Foto ilustrasi: Okezone.com)
Angin kecang merusak 72 atap rumah warga Sukabumi (Foto ilustrasi: Okezone.com)
A
A
A

 

SUKABUMI - Puluhan rumah di Wilayah Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi rusak akibat diterjang hujan dan angin kencang, Sabtu sore (21/10/2023).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Jujun Juaeni melaporkan bahwa kerusakan pada atap permukiman warga terjadi di tiga desa berbeda, yaitu Desa Cireunghas, Desa Cipurut, dan Desa Tegalpanjang.

"Kerusakan ini ada di Desa Cireunghas, Desa Cipurut, dan Desa Tegalpanjang," kata Jujun Juaeni, Minggu (22/10/2023).

Jujun Juaeni menyebut, total kerusakan yang didata mencapai 72 rumah, namun kemungkinan masih ada penambahan kerusakan yang akan teridentifikasi lebih lanjut.

"Kami mendata ada Desa Cipurut 56 rumah rusak ringan dan 2 rusak sedang. Sedangkan Desa Cireunghas 12 rumah rusak ringan dan 1 rusak sedang. Kemudian Desa Tegalpanjang 1 rusak ringan," terangnya.

