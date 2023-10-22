Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Foto Bugilnya Disebar Mantan Pacar, Wanita Ini Lapor Polisi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |00:02 WIB
Foto Bugilnya Disebar Mantan Pacar, Wanita Ini Lapor Polisi
Foto bugilnya disebar mantan pacar, wanita ini lapor polisi. (Ilustrasi/Freepik)
PALEMBANG - Seorang wanita berinisial YP (29) membuat laporan pengaduan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang, Rabu (18/10/2023). Wanita asal Pandeglang ini untuk melaporkan mantan pacarnya SH (33) warga Kecamatan IB I Palembang, yang diduga telah menyebarkan foto bugilnya melalui aplikasi WhatsApp.

YB menyebut, peristiwa itu terjadi pada Selasa (17/10) sekitar pukul 17.00 WIB. Perisitwa berawal ketika dia terlibat cekcok hingga kisah asmaranya dengan terlapor berakhir melalui chat WhatsApp.

Awalnya kami bertemu terus berantem dan saya tinggalkan pulang ke mes. Terus mengancam akan mengacak-acak tempat bekerja," kata YP diwawancarai usai membuat laporan polisi.

Tak lama berselang, terlapor malah mengirimkan foto-foto telanjang korban ke grup WhatsApp yang diikuti YP. Merasa tidak terima, korban memilih melapor ke polisi.

