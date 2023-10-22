Foto Bugilnya Disebar Mantan Pacar, Wanita Ini Lapor Polisi

PALEMBANG - Seorang wanita berinisial YP (29) membuat laporan pengaduan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang, Rabu (18/10/2023). Wanita asal Pandeglang ini untuk melaporkan mantan pacarnya SH (33) warga Kecamatan IB I Palembang, yang diduga telah menyebarkan foto bugilnya melalui aplikasi WhatsApp.

YB menyebut, peristiwa itu terjadi pada Selasa (17/10) sekitar pukul 17.00 WIB. Perisitwa berawal ketika dia terlibat cekcok hingga kisah asmaranya dengan terlapor berakhir melalui chat WhatsApp.

BACA JUGA: Kisah Korban Pinjol Disebar Teror Foto Bugil hingga Dikucilkan Tetangga

Awalnya kami bertemu terus berantem dan saya tinggalkan pulang ke mes. Terus mengancam akan mengacak-acak tempat bekerja," kata YP diwawancarai usai membuat laporan polisi.

Tak lama berselang, terlapor malah mengirimkan foto-foto telanjang korban ke grup WhatsApp yang diikuti YP. Merasa tidak terima, korban memilih melapor ke polisi.