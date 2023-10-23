6 Pekerja Pos Tewas dan 16 Terluka dalam Serangan Rudal di Kharkiv

6 pekerja pos tewas dan 16 terluka dalam serangan rudal di Kharkiv (Foto: Reuters)

KHARKIV - Enam pekerja pos tewas dan 16 lainnya terluka setelah serangan rudal menghantam pusat distribusi di Ukraina timur pada Sabtu (21/10/2023) malam.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan melalui Telegram bahwa kantor penyortiran Nova Poshta diserang di Kharkiv.

Gambar dari lokasi kejadian yang diposting di akun Presiden Zelensky menunjukkan gedung dengan jendela yang pecah.

Gubernur wilayah Kharkiv Oleh Syniehubov mengatakan semua korban bekerja di perusahaan pos.

Polisi mengatakan 22 orang berada di dalam ketika dugaan roket S-300 menghantam gedung tersebut sebelum pukul 22.30 waktu setempat (20.30 WIB).

Penyidik bersama kriminolog dan ahli forensik sedang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah.

Syniehubov menulis di Telegram sendiri bahwa para korban berusia antara 19 dan 42 tahun, dan beberapa di antaranya menderita luka pecahan peluru akibat ledakan tersebut.