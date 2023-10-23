Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tabrakan Kereta di Bangladesh Tewaskan Setidaknya 15 Orang, 100 Lainnya Luka-Luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |19:48 WIB
Tabrakan Kereta di Bangladesh Tewaskan Setidaknya 15 Orang, 100 Lainnya Luka-Luka
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DHAKA - Setidaknya 15 orang tewas dan 100 lainnya terluka di Bangladesh setelah dua kereta bertabrakan pada Senin, (23/10/2023) dan para pejabat mengatakan mereka khawatir jumlah korban tewas akan bertambah.

Kecelakaan yang terjadi di kota timur Bhairab menyebabkan sebuah kereta barang menabrak sebuah kereta penumpang yang melaju dari arah berlawanan, sehingga menggelincirkan dua gerbong penumpang, kata para pejabat.

“Kami telah menemukan 15 jenazah, banyak yang terluka,” kata Sadiqur Rahman, seorang administrator pemerintah di Bhairab sebagaimana dilansir Straits Times. Bhairab terletak sekira 60 km timur laut ibu kota Dhaka.

“Jumlah korban tewas akan bertambah,” katanya, dan tim penyelamat melaporkan bahwa mereka masih melihat mayat-mayat tertimpa dan terjebak di bawah gerbong yang terbalik.

Setidaknya 100 orang terluka, tambahnya.

Kecelakaan yang terjadi sekira pukul 16.00 itu terjadi ketika satu kereta memasuki jalur yang sama dengan kereta lainnya, kata Rahman.

(Rahman Asmardika)

      
