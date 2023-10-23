Demonstrasi, Buruh Pabrik Minyak Goreng Blokir Jalan Tol Tanjung Perak Surabaya

SURABAYA - Ratusan buruh PT SIP yang bergerak diproduksi minyak goreng dan margarin pada Senin (23/10/2023) siang berunjuk rasa di depan pabrik di kawasan Tanjung Perak, Surabaya.

Sebelumnya, para buruh long march mendorong sepeda motor dan sempat memblokir jalan akses ke jalan Tol Tanjung Perak.

Dalam aksinya, para buruh berhenti dan duduk di atas motor untuk memblokir akses masuk ke jalan Tol Tanjung Perak Surabaya - Sidoarjo.

Para buruh kemudian lanjut long march dengan mendorong sepeda motor menuju pabrik di Jalan Tanjung Tembaga, Tanjung Perak - Surabaya sebagai simbol kehidupan buruh semakin terpuruk dan tertindas.

Burur PT SIP, Fery mengatakan, para buruh pabrik minyak goreng dan margarin PT SIP Surabaya ini berunjuk rasa membela rekannya sesama buruh / yang memasuki masa pensiun. Namun, tidak mendapatkan hak uang pensiun sesuai dengan perjanjian kerja bersama yang disepakati bersama.

Dalam aksinya para buruh berorasi dan mendirikan tenda depan pintu gerbang pabrik. Ratusan buruh ini akan menduduki pintu gerbang pabrik hingga ada kejelasan dari perusahaan

(Arief Setyadi )